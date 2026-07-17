премьер-министр Петер Мадьяр подтвердил начало расследования и сообщил, что им занимаются полиция и органы юстиции

В Венгрии начали расследование в отношении бывшего главы МИД Сийярто премьер-министр Петер Мадьяр подтвердил начало расследования и сообщил, что им занимаются полиция и органы юстиции

В Венгрии начато расследование в отношении бывшего министра иностранных дел и внешней торговли Петера Сийярто в связи с утверждениями о его возможных связях с Россией.

Как сообщают венгерские СМИ, премьер-министр Петер Мадьяр выполнил обещание, данное во время предвыборной кампании, и инициировал проверку утверждений, касающихся контактов Сийярто с российской стороной.

На пресс-конференции в Будапеште Мадьяр подтвердил начало расследования и сообщил, что им занимаются полиция и органы юстиции.

Премьер-министр не раскрыл подробности, отметив, что в деле фигурируют секретные документы и материалы Министерства иностранных дел.

«Мы выступим с заявлением, когда расследование достигнет стадии, на которой сведения можно будет обнародовать», - сказал Мадьяр.

- Сийярто перешел в частный сектор

Петер Сийярто, который почти 12 лет возглавлял Министерство иностранных дел и внешней торговли при бывшем премьер-министре Викторе Орбане, сообщил о переходе на руководящую должность в китайскую компанию BYD, выпускающую электромобили.

В публикации в социальной сети он отметил, что получил международную должность и будет отвечать за внешние связи компании, а также развитие новых направлений бизнеса.

- Утверждения в адрес бывшего министра

В марте издание The Insider опубликовало материал, в котором привело аудиозапись, предположительно содержащую телефонный разговор Сийярто с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В публикации утверждалось, что венгерский министр сообщил российскому коллеге о намерении совместно со Словакией обратиться с просьбой об отмене санкций Евросоюза в отношении одного из российских предпринимателей.