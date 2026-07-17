В Венгрии начали расследование в отношении бывшего главы МИД Сийярто

Lejla Bıogradlıja Aksan, Marina Mussa
17 Июля 2026•Обновить: 17 Июля 2026
В Венгрии начато расследование в отношении бывшего министра иностранных дел и внешней торговли Петера Сийярто в связи с утверждениями о его возможных связях с Россией.
Как сообщают венгерские СМИ, премьер-министр Петер Мадьяр выполнил обещание, данное во время предвыборной кампании, и инициировал проверку утверждений, касающихся контактов Сийярто с российской стороной.
На пресс-конференции в Будапеште Мадьяр подтвердил начало расследования и сообщил, что им занимаются полиция и органы юстиции.
Премьер-министр не раскрыл подробности, отметив, что в деле фигурируют секретные документы и материалы Министерства иностранных дел.
«Мы выступим с заявлением, когда расследование достигнет стадии, на которой сведения можно будет обнародовать», - сказал Мадьяр.
- Сийярто перешел в частный сектор
Петер Сийярто, который почти 12 лет возглавлял Министерство иностранных дел и внешней торговли при бывшем премьер-министре Викторе Орбане, сообщил о переходе на руководящую должность в китайскую компанию BYD, выпускающую электромобили.
В публикации в социальной сети он отметил, что получил международную должность и будет отвечать за внешние связи компании, а также развитие новых направлений бизнеса.
- Утверждения в адрес бывшего министра
В марте издание The Insider опубликовало материал, в котором привело аудиозапись, предположительно содержащую телефонный разговор Сийярто с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В публикации утверждалось, что венгерский министр сообщил российскому коллеге о намерении совместно со Словакией обратиться с просьбой об отмене санкций Евросоюза в отношении одного из российских предпринимателей.