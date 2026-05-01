В Великобритании уровень террористической угрозы повышен до «серьезного» Последний раз в стране уровень был повышен до «серьезного» в ноябре 2021 года

В Великобритании после инцидента с применением ножа, в результате которого пострадали два человека, уровень террористической угрозы повышен с «значительного» до «серьезного», что означает высокую вероятность нападения.

В письменном заявлении Министерства внутренних дел Великобритании сообщается, что Объединенный центр анализа терроризма (JTAC) повысил уровень национальной угрозы в стране с «значительного», означающего высокую вероятность нападения, до «серьезного», означающего очень высокую вероятность нападения в течение следующих 6 месяцев.

В заявлении подчеркивается, что решение было принято после нападения с применением холодного оружия, произошедшего в районе Голдерс-Грин на севере столицы Лондона. МВД отмечает, что это нападение не было единственной причиной такого решения.

В заявлении используется следующая формулировка: «Национальный уровень угрозы в Великобритании, определяемый независимо Объединенным центром анализа терроризма, отражает террористическую угрозу в стране, но должен оцениваться в контексте роста физических угроз, связанных с государством, которые подстрекают к актам насилия, в том числе направленным против еврейской общины».

В результате нападения с применением ножа, произошедшего 29 апреля в лондонском районе Барнет, два человека получили ранения, а подозреваемый был задержан.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение «антисемитским»: «Нападения на нашу еврейскую общину — это нападения на Великобританию. Виновные будут привлечены к ответственности».

Высокая вероятность «серьезного» нападения

В Великобритании существует 5 уровней угрозы: «критический», «серьезный», «значительный», «средний» и «низкий».

«Критический» уровень означает наличие конкретной разведывательной информации о том, что в любой момент может произойти террористическое нападение, в то время как «серьезный» уровень указывает на то, что, несмотря на отсутствие такой информации, нападение считается весьма вероятным.

Уровень угрозы определяется Объединенным центром анализа терроризма (JTAC). JTAC, действующий в рамках британской внутренней разведывательной службы MI5, состоит из экспертов по борьбе с терроризмом, работающих в полиции, правительстве и некоторых силовых структурах.

В связи с убийством депутата Дэвида Амесса в 2021 году и взрывом у больницы в Ливерпуле уровень угрозы был в последний раз повышен до «серьезного» в ноябре 2021 года, а затем понижен до «значительного» в феврале 2022 года.