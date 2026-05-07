В Великобритании проходят масштабные местные выборы

Zuhal Demirci, Abdulrahman Yusupov
07 Май 2026•Обновить: 07 Май 2026
Местные выборы в Великобритании, проходящие 7 мая, стали самыми масштабными со времени всеобщих выборов 2024 года, охватив почти 5000 мест в 136 советах, а также выборы мэров и членов парламента в Шотландии и Уэльсе.
Голосование началось в 7:00 по местному времен.
В Англии выборы проходят в 136 местных органах власти. На кону более 5000 мест членов советов.
В Шотландии избираются все 129 членов национального парламента.
Валлийцам предстоит выбрать 96 членов расширенного парламента Уэльса.
Голосование продлится до 22:00 по местному времени. Если вы успели зайти на участок до 22:00.
Согласно правилам Избирательной комиссии (Electoral Commission), в Англии для голосования на избирательном участке допускаются лица не младше 18 лет.
В Шотландии и Уэльсе право голоса на местных выборах и выборах в национальные парламенты предоставлено избирателям в возрасте 16 лет и старше.