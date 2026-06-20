Инцидент произошел примерно в 4 километрах к югу от Бедфорда

В Великобритании при столкновении двух поездов погиб человек, пострадали 89 Инцидент произошел примерно в 4 километрах к югу от Бедфорда

Один человек погиб, еще 89 получили ранения в результате столкновения двух поездов в районе Бедфорд в Великобритании.

Как сообщили в Службе скорой помощи Восточной Англии, инцидент произошел примерно в 4 километрах к югу от Бедфорда, расположенного к северу от Лондона. В результате железнодорожного происшествия пострадали 89 человек.

Согласно сообщению, состояние 11 пострадавших оценивается как крайне тяжелое, еще 22 человека получили тяжелые травмы. При этом 56 пострадавшим помощь была оказана на месте, часть из них впоследствии доставили в больницы.

Британская транспортная полиция (BTP) сообщила о гибели одного человека. В ведомстве отметили, что оба столкнувшихся состава принадлежат компании East Midlands Railway.

Пожарно-спасательная служба Бедфорда ранее информировала, что накануне около 17:15 по местному времени поезд, следовавший по маршруту Корби — Лондон, столкнулся с составом, который следовал по маршруту Ноттингем — Лондон.

После аварии ряд железнодорожных компаний отменил рейсы. Пассажирам рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами, а тем, кто еще не отправился в путь, — воздержаться от поездок на вокзалы.

После происшествия жители близлежащих районов помогали пассажирам поездов, оказавшихся заблокированными на путях, доставляя им воду и продукты питания.