В Великобритании из-за лесного пожара эвакуировали отдыхающих В тушении пожара участвуют пожарные подразделения, прибывшие из нескольких районов

После начавшегося вчера вечером лесного пожара в графстве Саффолк на востоке Англии эвакуировали кемпинг с 200 автодомами. Сообщается, что огонь распространяется в направлении АЭС «Сайзвелл».

Согласно заявлению Пожарно-спасательной службы Саффолка, возгорание началось около города Данвич в среду в 17:00 по местному времени, или в 19:00 по турецкому времени.

В тушении пожара участвуют пожарные подразделения, прибывшие из нескольких районов. Из-за дыма и пепла жителей близлежащих населенных пунктов призвали держать окна и двери закрытыми.

В рамках мер безопасности были перекрыты некоторые дороги. Эвакуация проведена в туристическом комплексе Cliff House, где находились около 200 автодомов, а также в ряде других объектов размещения.

Британские СМИ сообщили, что пожар распространяется в направлении расположенной в этом районе АЭС «Сайзуэлл» и приблизился к ней примерно на четыре километра.

Экологические службы и органы по чрезвычайным ситуациям предупреждают о возможном росте числа пожаров в Великобритании. В отдельных районах страны осадки не выпадали уже 43 дня, а почти на половине территории возник риск засухи.