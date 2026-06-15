Премьер-министр Кир Стармер заявил, что новые ограничения планируется ввести с начала следующего года

В Великобритании запретят социальные сети для детей младше 16 лет Премьер-министр Кир Стармер заявил, что новые ограничения планируется ввести с начала следующего года

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что для детей младше 16 лет будет введен запрет на использование социальных сетей, а власти работают над тем, чтобы новые правила вступили в силу в начале следующего года.

Выступая на пресс-конференции в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, Стармер сообщил, что правительство внимательно изучило мнения экспертов, общественности и семей, выступавших за ужесточение правил после трагических случаев, связанных с детьми.

В начале выступления он также приветствовал соглашение между США и Ираном, отметив, что стороны должны использовать этот шанс для укрепления региональной стабильности и восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе.

«Сегодня я могу объявить, что правительство запретит доступ к социальным сетям для всех детей младше 16 лет», — заявил Стармер.

По его словам, несмотря на определенные преимущества социальных сетей, полный запрет является наиболее правильным решением.

Премьер отметил, что, как и многие родители, обеспокоен влиянием социальных платформ на детей.

«Социальные сети делают детей несчастными. Они облегчают травлю, злоупотребления и наносят ущерб психическому здоровью. Дети сталкиваются с опасным контентом, потому что именно такой контент привлекает внимание», — сказал он.

Стармер подчеркнул, что бесконечная лента публикаций формирует зависимость от экрана и отвлекает детей от учебы, чтения, общения со сверстниками и других важных занятий.

По его словам, правительство не готово идти на компромисс в вопросах безопасности и благополучия детей.

Премьер также сообщил, что власти намерены ограничить возможность получения детьми сообщений от незнакомцев в игровых и стриминговых приложениях.

Отвечая на вопросы журналистов, Стармер заявил, что закон планируется принять до конца текущего года, а его применение начать с начала следующего.

Он отметил, что ограничения будут распространяться и на сервисы обхода блокировок, такие как VPN. При этом образовательные и детские платформы, включая YouTube Kids и Google Classroom, под запрет не попадут.

Стармер подчеркнул, что санкции будут применяться не к детям, а к владельцам платформ и поставщикам услуг.

Комментируя вопросы свободы слова, премьер заявил, что речь идет не об ограничении выражения мнений, а о защите несовершеннолетних.

«Отправка ребенку непристойных изображений или получение таких изображений от него — это не свобода слова», — подчеркнул он.

По словам Стармера, изменение законодательства возможно быстро, тогда как изменение привычек и культуры использования социальных сетей потребует времени. Он добавил, что детям по-прежнему будет доступен безопасный и соответствующий возрасту контент, а главной целью реформы является защита несовершеннолетних от вредной информации.