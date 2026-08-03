Преступники получили доступ к данным Минобороны, МВД, Нацагентства по борьбе с преступностью (NCA) и Королевской прокурорской службы (CPS)

В Великобритании в результате кибератаки произошла утечка данных более 100 тыс. полицейских Преступники получили доступ к данным Минобороны, МВД, Нацагентства по борьбе с преступностью (NCA) и Королевской прокурорской службы (CPS)

В Великобритании в результате кибератаки на некоторые государственные учреждения в даркнет утекли имена, контактные данные и места службы более 100 тыс. полицейских.

По данным британских СМИ, киберпреступники получили доступ к данным Министерства обороны, МВД, Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и Королевской прокурорской службы (CPS) Великобритании, после чего опубликовали информацию о более чем 100 тыс. сотрудников полиции.

Хакеры также проникли в Национальную базу правовых данных полиции (PNLD), используемую полицией Англии и Уэльса для оказания юридической поддержки, и выложили на даркнет-форумах данные о местах несения службы полицейских.

Британские власти полагают, что за атакой стоит киберпреступная группа под названием «ExfilSquad».

Ранее, 29 июля, в Великобритании была совершена кибератака на Министерство образования, в результате которой, как сообщалось, произошла утечка около 607 тыс. записей, включая номера телефонов и адреса электронной почты физических и юридических лиц.

