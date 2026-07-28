Сторонники Палестины собрались у Белого дома, выступив против поддержки Израиля со стороны Вашингтона

В Вашингтоне прошла акция протеста против визита Биньямина Нетаньяху в США Сторонники Палестины собрались у Белого дома, выступив против поддержки Израиля со стороны Вашингтона

В столице США Вашингтоне сторонники Палестины провели акцию протеста у Белого дома в связи с визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в страну.

Участники пропалестинской демонстрации собрались возле Белого дома в Вашингтоне.

Протестующие выразили несогласие с визитом Нетаньяху, прибывшего в США для встречи с президентом Дональдом Трампом. Они держали флаги Палестины и плакаты с критикой американской поддержки Израиля.

На плакатах были размещены лозунги: «Остановите военную машину США/Израиля», «Раскройте контроль Израиля над Вашингтоном» и «Права человека палестинцев также имеют значение».

Нетаньяху накануне вылетел в Вашингтон с авиабазы Неватим, расположенной в городе Беэр-Шева на юге Израиля. В целях безопасности время вылета заранее не сообщалось общественности. В течение дня премьер-министр Израиля проведет встречу с Дональдом Трампом.