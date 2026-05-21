В Брянской области РФ сообщили о 3 погибших в результате атаки БПЛА на тепловоз Погибли машинист, помощник машиниста и осмотрщик-ремонтник вагонов - ОАО «РЖД»

В Брянской области РФ в результате атаки БПЛА погибли три человека. Об этом в четверг, 21 мая сообщило ОАО «РЖД» в Telegram-канале.

Сегодня на станции Унеча в Брянской области под атаку БПЛА попал маневровый тепловоз, следует из сообщения.

Погибли машинист, помощник машиниста и осмотрщик-ремонтник вагонов, уточнили в РЖД, выразив соболезнования родным и близким жертв атаки.

«ОАО «РЖД» сделает все, чтобы оказать семьям необходимую поддержку и помочь пережить эту невосполнимую утрату»,- следует из публикации.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине.

Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо».

В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.