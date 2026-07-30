Во Франции, переживающей самый масштабный пожарный сезон в истории, в этом году выгорело 116 тысяч гектаров территории

В борьбе с пожарами во Франции погибли 4 пожарных, более 230 получили ранения Во Франции, переживающей самый масштабный пожарный сезон в истории, в этом году выгорело 116 тысяч гектаров территории

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что в ходе сезонных пожаров этого года погибли 4 пожарных, а более 230 получили ранения.



Министр внутренних дел Лоран Нуньес в своем заявлении для СМИ сообщил, что четыре пожарных погибли в результате несчастных случаев, произошедших во время работ по обнаружению пожаров: один — 8 июля в департаменте Савойя, двое — 22 июля в городе Мериньяк (департамент Жиронда) и один — в департаменте Буш-ду-Рон.



Нуньес отметил, что в результате пожаров пострадали более 230 пожарных, при этом не было зафиксировано ни одного случая гибели гражданского населения.



По его словам, в ликвидации пожара в Жиронде, который вошёл в историю как один из крупнейших в стране, принимали участие 3 300 пожарных, 1 500 военнослужащих, 1 250 сотрудников полиции и жандармерии, а также 24 воздушных судна, обеспечивавшие поддержку с воздуха.

Министр сообщил, что по подозрению в преступлениях, связанных с пожарами, задержаны 275 человек, в отношении 31 из них вынесены постановления о заключении под стражу.



Во Франции, переживающей самый масштабный пожарный сезон в истории, в этом году выгорело 116 тысяч гектаров территории.

