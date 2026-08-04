В больнице «Друзья пациентов» в секторе Газа практически исчерпаны запасы топлива для генераторов и медицинских расходных материалов

В больнице Газы из-за нехватки топлива под угрозой жизни младенцев В больнице «Друзья пациентов» в секторе Газа практически исчерпаны запасы топлива для генераторов и медицинских расходных материалов

В больнице «Друзья пациентов» в секторе Газа практически исчерпаны запасы топлива для генераторов и медицинских расходных материалов, что ставит под угрозу жизнь проходящих лечение в отделении интенсивной терапии и новорожденных в инкубаторах.

Администрация медицинского учреждения предупредила, что основной генератор может остановиться уже в ближайшие часы. Это приведет к отключению электроэнергии в жизненно важных отделениях, включая реанимацию и отделение для недоношенных детей.

Заведующий отделением интенсивной терапии и инкубаторов доктор Самир Люббед рассказал корреспонденту агентства «Анадолу», что госпиталь уже около месяца испытывает острый дефицит топлива. По его словам, в целях экономии генераторы приходится периодически отключать, а перебои с электричеством угрожают нормаьному функционированию аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородного оборудования и инкубаторов.

«Полное отключение электроэнергии равносильно обречению этих детей на смерть», — заявил Люббед.

Собеседник агентства отметил, что в отделениях интенсивной терапии и инкубаторах проходят лечение около десяти детей.

Педиатр больницы доктор Саид Салах также предупредил, что отсутствие топлива для генераторов может привести к резкому ухудшению состояния пациентов и летальным исходам. По его словам, в больнице находятся дети младше одного года, страдающие от недоедания, кишечных инфекций и заболеваний дыхательных путей, а экстремальная жара и перебои с электричеством лишь усугубляют их состояние.

Врачи больницы «Друзья пациентов» вновь призвали международные организации обеспечить незамедлительную поставку топлива, подчеркнув, что это необходимо для сохранения жизни пациентов.