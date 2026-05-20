В Боливии число задержанных на антиправительственных протестах достигло 120 В ходе беспорядков в Ла-Пасе пострадали 11 сотрудников полиции

На фоне самого тяжелого экономического кризиса за последние 40 лет в Боливии уже две недели продолжаются протесты. Демонстранты, требующие отставки президента Родриго Паса, вступили в столкновения с силами безопасности в административной столице страны, городе Ла-Пас.

В результате беспорядков полиция задержала еще 63 человека, и общее число задержанных достигло 120. Протестующие попытались прорваться к правительственным зданиям, используя пиротехнику, камни и палки, полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Тем временем высокопоставленных государственных чиновников и депутатов эвакуировали из зданий в условиях усиленных мер безопасности.

Начальник полиции Мирко Сокол заявил СМИ, что в ходе протестов из-за брошенных камней пострадали 11 полицейских.

Сокол также объявил, что ответственность за инциденты возложена на лидера Боливийского рабочего центра Марио Аргольо, в отношении которого выдан ордер на арест.

Блокировка дорог продолжается в 32 точках

Несмотря на действия сил безопасности, протестующие продолжают блокировать дороги в 32 точках по всей стране.

Протесты, которые также поддерживают сторонники бывшего президента Эво Моралеса, возглавляет Боливийский рабочий центр (COB).

Моралес, в свою очередь, в публикации в социальной сети американской компании Х подчеркнул свою солидарность с протестующими. «Правительство подавляет тысячи боливийцев, протестующих против неолиберальной модели и колониального государства, с помощью военных и полицейских сил», - написал он.

Боливийский рабочий центр (исп. Central Obrera Boliviana, COB) и учителя требуют повышения заработной платы, в то время как крестьяне добиваются обеспечения поставок топлива. Горнодобывающий сектор ведет с правительством независимые переговоры о доступе к новым участкам для разведки месторождений.

Однако в последние дни, по мере эскалации конфликтов, многие сектора начали требовать отставки президента Паса, который не имеет большинства в парламенте и не пользуется поддержкой влиятельной политической партии.

Правительство Паса достигло соглашений с некоторыми группами рабочих и учителями в городе Эль-Альто, одном из центров протестов. Несмотря на это, Боливийский рабочий центр призвал своих членов усилить давление на правительство и наращивать акции протеста.

Правительство Паса возлагает ответственность за инциденты на бывшего президента Моралеса, в отношении которого выдан ордер на арест.