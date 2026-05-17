В Боливии антиправительственные протесты переросли в стычки с полицией, задержаны 57 человек Представители коренных народов, учителя, студенты и рабочие перекрыли дороги в Ла-Пасе

В Боливии в ходе столкновений между протестующими, требующими отставки правительства, и силами безопасности задержаны 57 человек.

По данным боливийских СМИ, шахтеры, представители коренных народов, учителя, студенты и рабочие перекрыли дороги и вступили в стычки с полицией в городе Ла-Пас, административной столице страны.

Правительство сообщило, что из-за блокирования дорог трое человек скончались, не сумев вовремя добраться до больниц. Кроме того, 57 человек были задержаны за участие в беспорядках.

Силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, в ответ протестующие бросали в них бутылки с зажигательной смесью и камни.

Представитель правительства Хосе Луис Гальвес заявил, что для расчистки баррикад начата широкомасштабная операция с участием 3500 военнослужащих и полицейских.

По его словам, цель операции — обеспечить доставку продовольствия, медикаментов и кислорода в больницы. Операция продолжается.

Тем временем правительства Парагвая, Аргентины, Чили, Перу, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и Гондураса выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность ситуацией в Боливии.

Указанные страны выразили солидарность с правительством президента Родриго Паса и решительно осудили любое насилие, направленное на дестабилизацию демократического порядка.

Шахтеры, профсоюзы и социальные организации протестуют против продолжающегося уже длительное время дефицита топлива, высокой инфляции, нехватки иностранной валюты и тяжелой экономической ситуации в стране.

