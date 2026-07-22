По всей стране с тепловым ударом госпитализировали 287 человек

В более 40 префектурах Японии объявлено предупреждение об опасности теплового удара По всей стране с тепловым ударом госпитализировали 287 человек

Японское метеорологическое агентство распространило предупреждение об опасности теплового удара в 41 префектуре в связи с установившейся в стране аномальной жары. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на Японское метеорологическое агентство, которое распространило соответствующее заявление после окончания сезона дождей.

Согласно сообщению, температура воздуха в городе Кувана префектуры Миэ достигла 40,5 градуса, в городе Хамамацу префектуры Сидзуока — 40,1 градуса, а во многих других городах превысила 39 градусов. В связи с этим жителей 41 префектуры призвали соблюдать меры предосторожности во избежание теплового удара.

Кроме того, населению рекомендовали избегать длительного пребывания на открытом воздухе и употреблять достаточное количество воды.

Токийское пожарное управление, в свою очередь, сообщило, что по всей стране 287 человек были госпитализированы с тепловым ударом.