«Российская Федерация на всех уровнях решительно осудила эту неспровоцированную агрессию» США и Израиля против Ирана, - министр обороны РФ Андрей Белоусов

В Бишкеке состоялось совещание министров обороны государств-членов ШОС «Российская Федерация на всех уровнях решительно осудила эту неспровоцированную агрессию» США и Израиля против Ирана, - министр обороны РФ Андрей Белоусов

В городе Бишкеке 28 апреля под председательством Кыргызской Республики состоялось совещание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает пресс-служба ШОС.

Согласно сообщению, в работе заседания приняли участие руководители оборонных ведомств государств-членов ШОС, Генеральный секретарь ШОС и Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

«В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной безопасности, отметив сохраняющиеся вызовы и угрозы, включая международный терроризм, экстремизм, транснациональную преступность, а также новые риски в сфере информационной и кибербезопасности», - следует из публикации

Министры подчеркнули важность дальнейшего укрепления доверия и взаимопонимания между вооруженными силами государств-членов, наращивания практического взаимодействия, в том числе проведение совместных учений, обмен опытом и развитие механизмов военного сотрудничества в рамках ШОС.

Генеральный секретарь ШОС в своем выступлении отметил значение консолидации усилий государств-членов в сфере безопасности, координации между оборонными ведомствами и эффективности совместных мер по противодействию современным вызовам и угрозам.

Министр обороны РФ

-Министр обороны РФ Андрей Белоусов, в свою очередь, назвал основные очаги региональной напряженности на пространстве ШОС.

«Стремясь сохранить глобальное доминирование, Соединённые Штаты Америки и коллективный Запад разрушают основы мировой архитектуры безопасности. Их агрессивный курс обостряет геополитические противоречия, подрывает стратегическую стабильность и ключевые договорённости в области мира», – сказал Белоусов, слова которого приводит пресс-служба Минобороны РФ.

По оценке министра обороны РФ, в мире «значительно вырос конфликтный потенциал». «При этом снизилась роль международных институтов», – констатировал он.



«Выступаем исключительно за дипломатический путь урегулирования конфликта. Приветствуем усилия стран ШОС, в том числе Пакистана, направленные на его прекращение. Это важный шаг к восстановлению стабильности на Ближнем Востоке», – сказал министр обороны РФ.



Отметив, что США и Израиль осуществили нападение на одно из государств – членов ШОС – Исламскую Республику Иран, он подчеркнул, что «Российская Федерация на всех уровнях решительно осудила эту неспровоцированную агрессию».



«Ещё раз выражаем соболезнования в связи с невосполнимой потерей иранских государственных деятелей и военачальников, мирных граждан, в том числе детей, погибших в результате ударов США и Израиля», – сказал Белоусов.

Он также заявил, что Россия считает недопустимым стремление внерегиональных государств обеспечить военное присутствие и решение логистических задач в Центральной Азии, серьёзно озабочена ситуацией в Сирии, Ливане, Афганистане.



По словам министра, «вызывают серьёзную озабоченность ситуация в Сирии, Ливане и гуманитарная катастрофа в секторе Газа». «Существуют риски проникновения боевиков из кризисных зон в сопредельные страны. В том числе на пространство ШОС», – отметил министр обороны РФ.



«Сохраняется нестабильность в Афганистане. Она остаётся главным источником транснациональной преступности и террористической угрозы», – сказал Белоусов.



Он также подчеркнул, что «деструктивное влияние на стабильность продолжает оказывать деятельность США в Азиатско-Тихоокеанском регионе».



«Их стремление переформатировать систему региональной безопасности на американоцентричную за счёт укрепления подконтрольных Вашингтону военно-политических структур. Подобные действия провоцируют напряжённость, подрывают региональную стабильность, повышают риски возникновения вооружённых конфликтов», – констатировал министр обороны РФ.



«Наблюдается снижение активности Соединённых Штатов Америки в поддержке киевского режима на фоне роста помощи Украине со стороны европейских стран. Евросоюз всё глубже втягивается в конфликт, финансирует его и поставляет вооружение», – сказал министр обороны России.



При этом он отметил, что производственно-логистические цепочки поставок западного вооружения Киеву внимательно отслеживаются и намеренно предаются огласке.