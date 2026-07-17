Обсуждены дальнейшее укрепление торгово-экономических отношений, а также развитие транспортно-логистических связей

В Бишкеке прошло 17-е заседание межправкомиссии Кыргызстана и Китая Обсуждены дальнейшее укрепление торгово-экономических отношений, а также развитие транспортно-логистических связей

Под председательством заместителя председателя кабинета министров Кыргызстана — министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлиста Акунбекова, а также заместителя министра коммерции Китая и заместителя представителя КНР на международных торговых переговорах Линь Цзи состоялось 17-е заседание Кыргызско-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Выступая на заседании, Эрлист Акунбеков отметил особую значимость проведения комиссии в Бишкеке в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества и государственного визита руководства КНР в Кыргызстан, сообщил Кабар.

По его словам, сегодняшняя встреча служит ключевым механизмом для согласования позиций, координации дальнейших совместных действий и оперативного решения актуальных вопросов, включенных в повестку предстоящих мероприятий.

«Благодаря политической воле и личной поддержке Глав наших государств мы приступили к реализации таких масштабных проектов, как строительство железной дороги «Кыргызстан – Китай – Узбекистан». Открыт третий пункт пропуска «Бедель», начато строительство автомобильной дороги «Барскоон – Бедель – Учтурфан – Аксу». Торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами динамично развивается. Уверен, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс реализации совместных проектов и дальнейшему углублению торгово-экономического сотрудничества», - подчеркнул заместитель председателя кабинета министров.

- Пекин заинтересован в углублении сотрудничества

В свою очередь заместитель министра коммерции КНР Линь Цзи заявил, что китайская сторона заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Он выразил уверенность, что вопросы, рассмотренные в ходе нынешнего заседания, а также достигнутые договоренности придадут новый импульс дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

В повестку заседания были включены вопросы дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений, развития транспортно-логистических связей, сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, финансов и других ключевых отраслей.

По данным направлениям с докладами выступили представители профильных государственных органов и ведомств обеих стран.

По итогам заседания стороны подписали соответствующий протокол.