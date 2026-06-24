В Бишкеке обсуждают инвестиционный потенциал стран ШОС В столице Кыргызстана проходит инвестиционный бизнес-форум ШОС

В столице Кыргызстана Бишкеке проходит инвестиционный бизнес-форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает КНИА «Кабар».

Мероприятие является ключевой международной площадкой для развития инвестиционного, торгово-экономического и технологического сотрудничества.

Организаторами форума выступают Национальное агентство по инвестициям совместно с Торгово-промышленной палатой.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных органов, международных организаций, бизнеса, инвестиционных фондов, финансовых институтов, технологических компаний и экспертного сообщества.

В число главных тем для обсуждения входят: здравоохранение, фармацевтическая промышленность и медицинский туризм; цифровая экономика, искусственный интеллект и электронная коммерция; зеленая трансформация и новая индустриализация в странах ШОС, а также инвестиционные возможности.

В рамках мероприятия запланированы подписание инвестиционных соглашений, встречи в формате B2B и презентации инвестиционных проектов.