В Берлине прошла акция протеста против агрессии Израиля на Палестину и Ливан

Erbil Başay, Nariman Mehdiyev
30 Май 2026•Обновить: 30 Май 2026
В столице Германии Берлине прошли акции протеста против нападений Израиля на Палестину и Ливан.
Рядом со станцией метро Eberswalder Strasse в берлинском районе Пренцлауэр-Берг собралось большое количество людей, чтобы протестовать против поставок оружия Германией Израилю, захвата Израилем палестинских территорий, а также нападений на Палестину и Ливан.
Демонстранты, шедшие в центр города с флагами Палестины, Ирана и Ливана, несли плакаты и транспаранты с надписями «Остановите геноцид», «Это называется геноцидом» и «Единственная вина палестинцев — это то, что они существуют».
Демонстранты скандировали лозунги: «Единственное решение — сопротивление интифады», «Это не война, это геноцид», «Израиль — террористическое государство», «Немецкое оружие совершает убийства по всему миру», «Израиль убивает детей» и «Остановите геноцид».
Полиция, принявшая усиленные меры безопасности, задержала во время акции как минимум двух демонстрантов.
Марш завершился возле парка Монбижу в районе Митте.