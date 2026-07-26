В Берлине автомобиль въехал в толпу рядом с шествием ЛГБТ: один человек погиб Полиция оцепила район происшествия и ведет розыск подозреваемого

Один человек погиб, еще несколько получили ранения после того, как автомобиль въехал в толпу недалеко от места проведения шествия Christopher Street Day (ЛГБТ) в столице Германии.

Как сообщила полиция Берлина, белый микроавтобус въехал в людей, в результате чего один человек погиб. По меньшей мере один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

В полиции также сообщили, что район Тиргартен, где произошел инцидент, оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. Жителей и гостей города призвали не приближаться к месту происшествия и избегать этого района.

По данным полиции, пострадавшим оказывается медицинская помощь на месте. После происшествия подозреваемый или подозреваемые скрылись, в настоящее время ведутся масштабные поисковые мероприятия.

Пока власти не уточняют, был ли наезд умышленным нападением или произошел в результате несчастного случая.