На телефоны жителей страны были разосланы сообщения с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях

В Бельгии из-за волны жары соберется Национальный кризисный центр На телефоны жителей страны были разосланы сообщения с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях

На фоне волны жары, охватившей Европу и затронувшей Бельгию, правительство страны объявило о созыве Национального кризисного центра в связи с рисками, вызванными высокими температурами.

Королевский метеорологический институт Бельгии (IRM) объявил «оранжевый уровень» опасности по всей стране начиная с четверга. В провинции Люксембург предупреждение вступило в силу уже сегодня, 23 июня.

В зону действия оранжевого предупреждения также включили побережье Северного моря, которое ранее не входило в перечень регионов, охваченных тревогой.

Сообщается, что в среду и четверг температура воздуха в отдельных районах может подняться до 37 градусов. Ожидается, что влияние волны жары сохранится также в пятницу и субботу.

Особое внимание граждан призвали уделить пожилым людям, детям и лицам с хроническими заболеваниями. На период действия оранжевого предупреждения жителям рекомендовали пить больше жидкости, носить легкую одежду, проводить самые жаркие часы дня в прохладных помещениях, а также держать двери и окна закрытыми, чтобы не допустить проникновения горячего воздуха в дома.

Правительство объявило, что для принятия мер в связи с возможными рисками соберется Национальный кризисный центр.

На телефоны жителей были разосланы сообщения с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях. Некоторые школы из-за экстремальной жары закрыли на всю неделю.

Кроме того, чтобы предотвратить повреждение железнодорожной инфраструктуры из-за сильной жары, были отменены некоторые поезда, курсирующие в часы пик.