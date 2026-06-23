В Бельгии из-за волны жары соберется Национальный кризисный центр

Şerife Çetin, Ata Ufuk Şeker, Marina Mussa
23 Июня 2026•Обновить: 23 Июня 2026
На фоне волны жары, охватившей Европу и затронувшей Бельгию, правительство страны объявило о созыве Национального кризисного центра в связи с рисками, вызванными высокими температурами.
Королевский метеорологический институт Бельгии (IRM) объявил «оранжевый уровень» опасности по всей стране начиная с четверга. В провинции Люксембург предупреждение вступило в силу уже сегодня, 23 июня.
В зону действия оранжевого предупреждения также включили побережье Северного моря, которое ранее не входило в перечень регионов, охваченных тревогой.
Сообщается, что в среду и четверг температура воздуха в отдельных районах может подняться до 37 градусов. Ожидается, что влияние волны жары сохранится также в пятницу и субботу.
Особое внимание граждан призвали уделить пожилым людям, детям и лицам с хроническими заболеваниями. На период действия оранжевого предупреждения жителям рекомендовали пить больше жидкости, носить легкую одежду, проводить самые жаркие часы дня в прохладных помещениях, а также держать двери и окна закрытыми, чтобы не допустить проникновения горячего воздуха в дома.
Правительство объявило, что для принятия мер в связи с возможными рисками соберется Национальный кризисный центр.
На телефоны жителей были разосланы сообщения с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях. Некоторые школы из-за экстремальной жары закрыли на всю неделю.
Кроме того, чтобы предотвратить повреждение железнодорожной инфраструктуры из-за сильной жары, были отменены некоторые поезда, курсирующие в часы пик.