В среду, 24 июня, и в четверг, 25 июня, были зафиксированы самые высокие температуры за всю историю наблюдений

В Бельгии зафиксирован самый жаркий день года В среду, 24 июня, и в четверг, 25 июня, были зафиксированы самые высокие температуры за всю историю наблюдений

Из-за продолжающейся в Бельгии волны сильной жары температура воздуха, согласно официальным данным, достигла самого высокого уровня за 2026 год.

Королевский метеорологический институт Бельгии сообщил, что сегодня на официальной метеостанции в Уккле температура воздуха составила 35,3 градуса.

В заявлении отмечается, что в стране наступил самый жаркий день 2026 года, а рекорд, зафиксированный в Бельгии 26 июня 1976 года (33,5 градуса), был побит.

В последние дни в стране один за другим бьются температурные рекорды. В среду, 24 июня, и в четверг, 25 июня, были зафиксированы самые высокие температуры за всю историю наблюдений.

Из-за сильной жары сегодня в провинциях Льеж и Лимбург введен красный уровень температурной тревоги — самый высокий, в то время как на большей части территории страны сохраняется оранжевый уровень тревоги.

Представители Национального кризисного центра призывают граждан не выходить на улицу в самые жаркие часы дня, употреблять много жидкости, находиться в прохладных помещениях и уделять особое внимание пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

Ожидается, что к выходным волна жары по всей стране ослабнет.