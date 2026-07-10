Наибольший рост смертности среди регионов страны был зафиксирован в Валлонии, где показатель увеличился на 76 %

В Бельгии волна жары привела к крупнейшему с 2000 года росту смертности Наибольший рост смертности среди регионов страны был зафиксирован в Валлонии, где показатель увеличился на 76 %

Волна жары, охватившая Бельгию с 18 июня по 1 июля, стала причиной самого высокого с 2000 года роста смертности, связанного с экстремально высокими температурами. За этот период число умерших оказалось на 1747 человек больше по сравнению с обычным уровнем.

Согласно данным Бельгийского института общественного здравоохранения (Sciensano), смертность в указанный период увеличилась на 47,8 % по сравнению со средними показателями.

Наибольший рост смертности среди регионов страны был зафиксирован в Валлонии, где показатель увеличился на 76 %. В Брюссельском столичном регионе смертность выросла на 60,9 %, а во Фландрии — на 31,4 %.

Самым смертоносным днем волны жары стало 27 июня. В этот день число умерших оказалось на 146,5 % выше обычного уровня, что соответствует 641 дополнительному случаю смертности.

В институте отметили, что экстремальная жара существенно затронула и население младше 65 лет. В этой возрастной группе смертность выросла на 61,3 %, а число умерших оказалось на 280 человек выше нормы.

«Это показывает, что последствия высокой температуры могут затронуть каждого», — говорится в сообщении Sciensano.

В институте охарактеризовали эту волну жары как самую тяжелую и «исключительную» с 2000 года как в пропорциональном отношении, так и по числу летальных исходов.

Среди причин столь высокой смертности в Sciensano назвали продолжительность волны жары, сохранявшиеся в течение нескольких дней высокие температуры, а также повышенный уровень озона в атмосфере.