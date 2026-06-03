В Белграде обсудили пути укрепления межпарламентского сотрудничества Узбекистана и Венгрии Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана провела встречу со Спикером Национального собрания Венгрии

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева провела встречу со Спикером Национального собрания Венгрии Агнеш Форстхоффер.

Как сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана в среду, 3 июня, встреча прошла на полях Глобальной конференции женщин-парламентариев Межпарламентского союза в Белграде.

В ходе беседы рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-венгерских многоплановых отношений, укрепления межпарламентского сотрудничества и продвижения взаимовыгодных инициатив.

Отмечено поступательное развитие отношений между двумя странами, подчеркнута важность эффективного использования имеющегося потенциала.

Состоялся обмен мнениями по активизации диалога между парламентами, расширению связей межпарламентских групп по сотрудничеству, развитию сотрудничества между молодыми парламентариями, а также укреплению межрегионального партнерства.

По завершении встречи Председатель Сената пригласила представителей парламента Венгрии принять участие в 12-й Глобальной конференции молодых парламентариев Межпарламентского союза, которая состоится 4-6 сентября текущего года в городе Самарканде.

На Глобальной конференции женщин-парламентариев отмечен опыт Узбекистана

Парламентская делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой находится в Сербии с официальным визитом по приглашению Народной скупщины Республики Сербия.

В рамках визита делегация Узбекистана в Белграде приняла участие в Глобальной конференции женщин-парламентариев Межпарламентского союза.

В работе конференции приняли участие парламентские делегации, международные организации и эксперты, более 400 делегатов из 65 стран.

Глобальную конференцию открыла Президент Межпарламентского союза Тулия Эксон, которая подчеркнула важность данного международного форума и актуальность защиты прав и интересов женщин.

Отмечено, что основная цель конференции – обмен опытом по обеспечению гендерного равенства, расширению участия женщин в принятии политических решений и защите прав женщин в парламенте.

В ходе сессии на тему «Продвижение равенства: преодоление барьеров гендерных стереотипов и негативных социальных норм» Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева выступила с докладом о реформах, проводимых в стране в сфере гендерного равенства.

На конференции было подчеркнуто, что обеспечение гендерного равенства в Узбекистане определено в качестве одного из приоритетных направлений государственной политики и в последние годы в этой сфере проводятся масштабные правовые и институциональные реформы.

В частности, поэтапно совершенствуются механизмы защиты женщин от притеснения и насилия, расширения их участия в государственном и общественном управлении, укрепления равных прав и возможностей.

Наряду с этим отмечено, что проводится системная работа по широкому привлечению женщин к образованию, современным профессиям и высоким технологиям, повышению их экономической активности и поддержке женского предпринимательства.

Особое внимание уделено вопросу развития политического лидерского потенциала женщин в стране. Отмечено, что созданы необходимые условия для расширения их участия в деятельности политических партий, а также налажены резерв кадров и специальные программы, направленные на их подготовку на руководящие должности.

Опыт Узбекистана показывает, что преодоление гендерных стереотипов является вопросом качества государственного управления и устойчивого развития, и были выдвинуты важные инициативы относительно того, что парламенты должны обмениваться друг с другом опытом законодательной деятельности и механизмами внедрения эффективного законодательства, направленного на искоренение гендерных стереотипов, отмечено на мероприятии.

Участники также были проинформированы о том, что 4-6 сентября 2026 года в Самарканде планируется проведение Глобальной конференции молодых парламентариев Межпарламентского союза.