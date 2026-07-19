В Белгородской области РФ сообщили о 3 погибших и 13 пострадавших в результате атак Средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 140 беспилотных летательных аппаратов - Минобороны РФ

В Белгородской области РФ в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус один человек погиб, четыре получили ранения, сообщил врио главы региона Александр Шуваев.

«За минувшие сутки ВСУ 96 раз атаковали территорию Белгородской области. Совершены удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам»,- cледует из публикации в Telegram-канале Шуваева в воскресенье, 19 июля.

По его словам, противник восемь раз использовал артиллерию и реактивные системы залпового огня. Также два раза производились сбросы взрывных устройств с БПЛА.



«Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 173 вражеских беспилотника. К большому сожалению, при террористических атаках ВСУ не обошлось без жертв. В Белгородском и Грайворонском округах в результате подлых и целенаправленных ударов по гражданским погибли два мирных жителя. Это горькая и невосполнимая утрата для родных и близких погибших. Примите мои искренние соболезнования», - отметил он.



Также сообщается, что в Белгородском и Шебекинском округах получили ранения девять человек, среди которых ребенок. «16-летняя девушка госпитализирована в профильное отделение детской областной клинической больницы. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести», - сообщил врио главы региона.

Накануне ночью Шуваев сообщал в соцсети, что в Белгородской области один человек погиб, четверо ранены после атаки на пассажирский автобус в поселке Дубовое. «Во время очередной террористической атаки ВСУ в Белгородском округе один мирный житель погиб, четверо, среди которых ребенок, получили ранения. Вражеский дрон нанес очередной подлый удар по пассажирскому автобусу — в этот раз в поселке Дубовое. К сожалению, от полученных травм на месте скончался мужчина. Приношу искренние соболезнования семье и близким погибшего. Мы не простим террористам из Киева ни одну нашу жертву», - написал он.

Также по словам Шуваева, пострадали четыре мирных жителя. В детской областной клинической больнице оказывают помощь 16-летней девушке, которая получила осколочное ранение бедра. Трое других пострадавших находятся в городской больнице № 2 г. Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения, один из них — в крайне тяжелом состоянии. У женщины предварительно диагностировали акубаротравму, она проходит обследование», - отметил он, добавив, что помимо автобуса, в результате атаки также получили повреждения три легковых автомобиля.

- Военные уничтожили ночью 140 БПЛА

Минобороны России сообщило, что в период с 20:00 мск субботы до 08:00 мск воскресенья дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

- Массированный удар по логистическим центрам в Киеве и Киевской области

В Минобороны РФ в воскресенье, 19 июля также сообщили о массированном ударе высокоточным оружием воздушного, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киев и Киевской области, по объектам инфраструктуры порта «Южный» Одесской области, «используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов предназначенных для обеспечения ВС Украины».

Как следует из публикации в социальных сетях, в городе Киев поражен киевское агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО «Радионикс»), осуществляющее производство систем управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект «Клон»). Также на предприятии ведется модернизация, техническое обслуживание и ремонт бортовых оптико-электронных прицельных систем и бортовых радиолокационных станций для самолетов МиГ-29.

Кроме того, мишенью ударов стало киевское предприятие ракетно-космической промышленности (ООО «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем»), производящее компоненты систем управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект «Клон»).

ВС РФ, по данным Минобороны, поразили ночью производственное предприятие Киев-90 (ООО «Меридиан» им. С.П.Королева), выпускающее элементы корпусов, а также комплектующие для систем наведения и различных агрегатов управляемых ракет «Нептун-МД»; ООО «Оаклайн» Киев, осуществляющее производство комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности типа «Дип страйк», изготовление деталей из карбона и аккумуляторных батарей для FPV-дронов различных модификаций, а также хранение БПЛА, киевский сортировочный центр («Киевский инновационный терминал «Новая почта»), осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.



В Киевской области, как сообщается, удар нанесен по логистическому центру Тарасовка «Антел Пропертис», осуществляющему прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих (агрегатов) для производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

Также поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВС Украины в порту «Южный» Одесской области, добавили в МО РФ.

- В Киеве пострадали 15 человек

В Киеве выросло до 15 человек количество пострадавших в результате российской атаки ночью 19 июля, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в социальной сети.

«Продолжается ликвидация последствий российской атаки на столицу: по уточненной информации, число пострадавших возросло до 15 человек», - следует из публикации в Facebook в воскресенье, 19 июля.

Сообщается, что работы ведутся в Шевченковском районе, где пожарные локализовали возгорания нежилых зданий и на открытой территории, а также в Соломенском районе — на месте повреждения пятиэтажного жилого дома.

В Деснянском районе и по одному из адресов в Соломенском районе пожары ликвидированы. Как сообщалось ранее, в результате баллистической атаки погиб 1 человек.​​​​​​​

