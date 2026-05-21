В Беларусь в рамках учений доставили ядерные боеприпасы

В рамках учений ядерных сил в полевые пункты хранения ракетной бригады в Беларуси доставили ядерные боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в четверг, 21 мая.

«В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь», - следует из публикации.

В российском ведомстве отметили, что «личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков».

РФ и Беларусь проводят совместные ядерные учения — третьи с тех пор, как Москва разместила в соседней республике ядерное оружие. Учения пройдут с 19 по 21 мая.

Ранее сообщалось, что всего к учению привлечено более 64 тыс. личного состава, свыше 7800 ед. ВВСТ, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения.