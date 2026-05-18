В Беларуси стартовала тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия

В Беларуси началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, направленная на повышение готовности Вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов. Об этом сообщило Министерство обороны Республики Беларусь в понедельник, 18 мая.

Согласно сообщению ведомства, в ходе мероприятия планируется совершенствовать уровень подготовки личного состава, проверить готовность вооружения, военной и специальной техники к выполнению задач, а также отработать организацию боевого применения из неплановых районов.

К тренировке привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. По данным ведомства, во взаимодействии с российской стороной будут отработаны вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.

Главной особенностью мероприятия в Минобороны назвали проверку готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Беларуси. Основной упор будет сделан на отработку скрытности, перемещения на значительные расстояния и проведения расчетов для применения сил и средств.

В белорусском оборонном ведомстве подчеркнули, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.