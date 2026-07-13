Ömer Erdem, Ulviyya Amoyeva
13 Июля 2026•Обновить: 13 Июля 2026
В Бахрейне сработали сирены воздушной тревоги из-за атаки Ирана, власти призвали население проследовать в безопасные укрытия.
МВД Бахрейна заявило, что в связи с воздушными ударами по всей стране была активирована система оповещения.
«Призываем граждан и жителей страны сохранять спокойствие, направиться в ближайший безопасный район и следить за развитием событий через официальные каналы», - заявили в ведомстве.
Тем временем местные СМИ сообщают, что после ракетных ударов были приостановлены полеты в столице Иордании, Аммане.
Официальных заявлений от иорданских властей пока не поступало.