Граждан и проживающих на территории страны лиц призвали проследовать в безопасные укрытия

В Бахрейне сработали сирены воздушной тревоги из-за атак Граждан и проживающих на территории страны лиц призвали проследовать в безопасные укрытия

В Бахрейне сработали сирены воздушной тревоги из-за атак, население призвали проследовать в укрытия.

В заявлении МВД Бахрейна в социальной сети американской компании Х говорится, что в связи с воздушными атаками по всей стране была приведена в действие система оповещения.

«Призываем граждан и проживающих на территории страны лиц сохранять спокойствие, проследовать в ближайшие безопасные районы и следить за развитием событий через официальные каналы», - отметили в ведомстве.

Накануне МВД Бахрейна также объявляло о включении системы оповещения по всей стране в связи с воздушными атаками.

Иран в ответ на атаки США наносит удары по американским объектам в районе Персидского залива.

