Mehmet Nuri Uçar, Ulviyya Amoyeva
19 Июля 2026•Обновить: 19 Июля 2026
В Бахрейне сработали сирены воздушной тревоги из-за атак, население призвали проследовать в укрытия.
В заявлении МВД Бахрейна в социальной сети американской компании Х говорится, что в связи с воздушными атаками по всей стране была приведена в действие система оповещения.
«Призываем граждан и проживающих на территории страны лиц сохранять спокойствие, проследовать в ближайшие безопасные районы и следить за развитием событий через официальные каналы», - отметили в ведомстве.
Накануне МВД Бахрейна также объявляло о включении системы оповещения по всей стране в связи с воздушными атаками.
Иран в ответ на атаки США наносит удары по американским объектам в районе Персидского залива.