В Бахрейне и Саудовской Аравии сработали сирены в связи с атаками со стороны Ирана Власти стран призвали граждан сохранять спокойствие, следовать официальным инструкциям и направиться в ближайшее безопасное укрытие

На фоне продолжающихся атак Ирана на ряд стран региона в Бахрейне и Саудовской Аравии прозвучали сирены воздушной тревоги, населению рекомендовали проследовать в безопасные места. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Главным управлением гражданской обороны Саудовской Аравии в соцсети американской компании X.

Согласно сообщению, что сирены воздушной тревоги сработали в городе Эд-Даммам.

Власти страны призвали граждан сохранять спокойствие, следовать официальным инструкциям и направиться в ближайшее безопасное укрытие.

Кроме того, население попросили не покидать укрытия до устранения опасности, держаться подальше от открытых пространств, окон, балконов и крыш.

Находящимся на улице рекомендовано укрыться в ближайшем здании или за прочными ограждениями. Граждан также призвали не собираться в опасных районах, не вести фото- и видеосъемку и держаться подальше от этих мест.



Позднее Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии сообщило, что угроза для города Эд- Даммам миновала.

При этом граждан вновь призвали продолжать соблюдать инструкции гражданской обороны, не собираться группами и не вести фото- и видеосъемку. Кроме того, в экстренных случаях рекомендовано звонить по номеру 911.

Министерство внутренних дел Бахрейна, в свою очередь, сообщило, что после срабатывания сирен гражданам и проживающим в стране иностранцам рекомендовано сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное укрытие.

В последующем предупреждении ведомство сообщило о повторном включении сирен, призвало население сохранять спокойствие и проследовать в ближайшую безопасную зону.