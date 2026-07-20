Власти вновь призвали жителей проследовать в безопасные места на фоне атак со стороны Ирана

В Бахрейне в третий раз за ночь прозвучали сирены воздушной тревоги Власти вновь призвали жителей проследовать в безопасные места на фоне атак со стороны Ирана

В Бахрейне, где с начала ночи сирены воздушной тревоги прозвучали уже в третий раз из-за атак со стороны Ирана, население вновь призвали проследовать в безопасные места.

В сообщении, опубликованном Министерством внутренних дел Бахрейна на странице в соцсети американской компании X, говорится, что сирены были вновь приведены в действие.

В третьем с начала ночи предупреждении министерство призвало жителей сохранять спокойствие, проследовать в ближайшие безопасные районы и выполнять указания компетентных органов.

Ранее с начала ночи в Бахрейне сирены воздушной тревоги уже звучали дважды, и в обоих случаях власти призывали население направиться в безопасные места.

В свою очередь посольство США в Манаме ранее сообщило, что располагает информацией о возможной угрозе нанесения Ираном ударов по ряду объектов в столице Бахрейна Манаме. Американским гражданам рекомендовано соблюдать повышенную осторожность и следовать указаниям местных властей.