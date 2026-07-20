МВД Бахрейна повторно призвало население сохранять спокойствие и немедленно направиться в ближайшие безопасные места

В Бахрейне во второй раз включили сирены воздушной тревоги и призвали жителей укрыться МВД Бахрейна повторно призвало население сохранять спокойствие и немедленно направиться в ближайшие безопасные места

После срабатывания сирен воздушной тревоги в Бахрейне жителей страны вновь призвали проследовать в ближайшие безопасные места.

В заявлении, опубликованном Министерством внутренних дел Бахрейна в социальной сети X, говорится, что в стране были вновь включены сирены.

Это уже второе подобное сообщение с начала ночи. Власти призвали граждан и иностранных жителей сохранять спокойствие и немедленно направиться в ближайшие укрытия.

Между тем посольство США в Манаме ранее сообщило, что располагает информацией о возможной угрозе нанесения Ираном ударов по ряду объектов в центральной части столицы Бахрейна — Манамы. Американским гражданам рекомендовано соблюдать повышенную осторожность и следовать указаниям местных властей.