Власти сообщили о срабатывании сирен по всей стране и рекомендовали населению следить за официальной информацией

В Бахрейне вновь объявлена воздушная тревога, жителей призвали укрыться Власти сообщили о срабатывании сирен по всей стране и рекомендовали населению следить за официальной информацией

Власти Бахрейна сообщили о повторном срабатывании сирен воздушной тревоги по всей территории страны и призвали жителей немедленно проследовать в ближайшие безопасные места.

Как говорится в сообщении МВД Бахрейна, опубликованном в социальной сети американской компании X, населению рекомендовано сохранять спокойствие, укрыться в безопасных местах и получать информацию исключительно из официальных источников.

Это уже третье подобное предупреждение за ночь. Ранее армия Бахрейна заявила, что силы противовоздушной обороны перехватили атаки, совершенные со стороны Ирана.

Утром вооруженные силы страны сообщили, что Иран атаковал гражданские объекты на территории Бахрейна с использованием ракет и беспилотников, однако системы ПВО успешно нейтрализовали многочисленные воздушные угрозы.

Эскалация произошла после того, как США нанесли удары по районам Ирана вблизи Ормузского пролива на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности применения силы против Тегерана.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что в ответ на действия США были нанесены удары по инфраструктуре и объектам американских военных баз, расположенных в Кувейте и Бахрейне.