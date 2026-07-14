В Бахрейне вновь объявили воздушную тревогу из-за атак Ирана

Esat Fırat, Olga Keskin
14 Июля 2026•Обновить: 14 Июля 2026
В Бахрейне вновь прозвучали сирены воздушной тревоги в связи с иранскими атаками.
Власти страны призвали население незамедлительно проследовать в ближайшие безопасные места.
В сообщении МВД Бахрейна, опубликованном в социальной сети американской компании X, говорится о повторной активации сирен.
Информации о характере атаки не приводится. Ведомство также призвало население следить за развитием ситуации исключительно через официальные источники.
Чуть ранее МВД Бахрейна уже сообщало о срабатывании сирен в связи с атакой, направленной против территории страны.