МВД призвало граждан и лиц, проживающих в стране, сохранять спокойствие и направиться в ближайшую безопасную зону

В Бахрейне вновь зазвучали предупреждающие сирены МВД призвало граждан и лиц, проживающих в стране, сохранять спокойствие и направиться в ближайшую безопасную зону

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что по всей стране вновь зазвучали сирены «из-за вероятности атак», и призвало население укрыться в безопасных местах.

В заявлении Министерства внутренних дел Бахрейна, опубликованном в социальной сети американской компании X, отмечается, что по всей стране вновь зазвучали сирены из-за вероятности атак.

В заявлении не приводится никакой информации о характере и источнике нападения, лишь содержится следующая формулировка: «Просим граждан и лиц, проживающих в стране, сохранять спокойствие и направиться в ближайшую безопасную зону».

Министерство внутренних дел Бахрейна недавно также сообщало о включении сирен из-за возможных атак.

Армия Кувейта также сообщила, что системы противовоздушной обороны пытаются предотвратить атаки ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

После угрозы нападения на Иран со стороны президента США Дональда Трампа в ходе бомбардировок, начавшихся ночью силами вооруженных сил США, были атакованы районы Ирана вблизи Ормузского пролива.