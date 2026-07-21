Власти двух стран Персидского залива сообщили о мерах безопасности на фоне ракетных ударов и атак беспилотников со стороны Ирана

В Бахрейне включили сирены воздушной тревоги, в Кувейте приведены в действие системы ПВО Власти двух стран Персидского залива сообщили о мерах безопасности на фоне ракетных ударов и атак беспилотников со стороны Ирана

В Бахрейне на фоне иранских атак были включены сирены воздушной тревоги, а в Кувейте приведены в действие системы противовоздушной обороны.



В опубликованном в социальной сети американской компании X заявлении Министерства внутренних дел Бахрейна говорится, что на территории страны были включены сирены воздушной тревоги.

Ведомство призвало граждан и жителей страны сохранять спокойствие, проследовать в ближайшие безопасные места и следить за дальнейшей информацией через официальные источники.

В свою очередь, в заявлении, опубликованном на странице вооруженных сил Кувейта в социальных сетях, сообщается, что системы противовоздушной обороны были приведены в действие в связи с ракетными ударами и атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), осуществляемыми со стороны Ирана.

В сообщении отмечается, что звуки взрывов, которые могут быть слышны на территории страны, вероятно, связаны с работой средств ПВО. Населению рекомендовано строго соблюдать инструкции по безопасности, распространяемые компетентными государственными органами.

В последние дни ряд арабских государств Персидского залива, прежде всего Кувейт и Бахрейн, регулярно сообщают о том, что их системы противовоздушной обороны успешно отражают воздушные атаки, осуществляемые со стороны Ирана.