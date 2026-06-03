Задержанные идентифицированы как полевые агенты, которые выполняли инструкции по подстрекательству, пытаясь оказать влияние на граждан, в частности на молодежь и подростков

В Бахрейне арестованы 15 человек по подозрению в связях с Ираном Задержанные идентифицированы как полевые агенты, которые выполняли инструкции по подстрекательству, пытаясь оказать влияние на граждан, в частности на молодежь и подростков

В среду, 3 июня Бахрейн сообщил о задержании 15 человек, обвиняемых в связях с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Как сообщило государственное информационное агентство Бахрейна со ссылкой на Министерство внутренних дел, эта мера была принята «в целях обеспечения национальной безопасности» и «основана на результатах оперативно-разведывательных мероприятий и отчетах служб безопасности, касающихся лиц, ранее арестованных по делу об иранских агентах в Бахрейне».

«Они идентифицированы как полевые агенты, которые выполняли инструкции по подстрекательству, пытаясь оказать влияние на граждан, в частности на молодежь и подростков, с целью подтолкнуть их к совершению преступных действий», — говорится в сообщении.

В отношении арестованных завершаются юридические процедуры, в то время как продолжается расследование в отношении других лиц, подозреваемых в причастности к делу, говорится в сообщении.

Этот шаг последовал за заявлением Сил обороны Бахрейна о том, что они перехватили и уничтожили три иранские ракеты и ряд беспилотников, которые были нацелены на «гражданские» объекты в королевстве.

Напряженность в регионе усилилась с конца февраля после того, как США и Израиль нанесли авиаудары по Ирану, в результате которых погибли более 3 000 человек, включая тогдашнего верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и нескольких высокопоставленных военных командиров и правительственных чиновников. В ответ Тегеран нанес удары по Израилю и странам Персидского залива, на территории которых расположены американские базы, а также закрыл Ормузский пролив — ключевой водный путь для мирового судоходства.

8 апреля вступило в силу перемирие, достигнутое при посредничестве Пакистана, и с тех пор продолжаются усилия по достижению более широкого соглашения.