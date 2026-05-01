В Барселоне акция солидарности с флотилией Global Sumud переросла в противостояние Демонстранты прошли маршем в сторону генконсульства Израиля

В центре Барселоны мирная акция протеста против нападения Израиля на Международную флотилию Global Sumud переросла в столкновения с полицией.

Демонстрация насчитывала около 400 человек. Протестующие несли палестинские флаги и транспаранты, скандируя «Бойкот Израиля», «Израиль - это не страна, а оккупация» и «Мы все — флотилия».

Затем участники акции направились в сторону генконсульства Израиля.

Местная полиция вмешалась после того, как протестующие начали бросать посторонние предметы в сторону выставленного у здания дипмиссии полицейского кордона.

Представитель Global Sumud Пабло Кастилья в ходе своего выступления на митинге назвал перехват израильскими силами судов миссии «нарушением международного права».

Активист также обвинил Европейскую службу пограничной и береговой охраны Frontex и власти Греции в «невыполнении своих обязанностей по реагированию на призыв флотилии о помощи» после нападения.

«Это поколение не допустит продолжения геноцида палестинского народа», - заявил он.