Трагедия произошла в районе Тангайл, где перевозивший тяжелые железные стержни грузовик перевернулся по пути из Дакки на север страны

В Бангладеш 15 человек погибли при опрокидывании грузовика с металлическими прутьями Трагедия произошла в районе Тангайл, где перевозивший тяжелые железные стержни грузовик перевернулся по пути из Дакки на север страны

В Бангладеш в результате опрокидывания грузовика, перевозившего металлические прутья, погибли 15 человек, еще множество людей получили ранения.

Как сообщает газета Dhaka Tribune, грузовик, следовавший из столицы Дакки в северные районы страны, перевернулся в районе Тангайл.

Тяжелые железные прутья и части автомобиля обрушились на людей, которые подрабатывали разнорабочими и ехали в кузове грузовика, поймав попутку.

В результате аварии погибли 15 человек, большое число пострадавших были доставлены в больницы.