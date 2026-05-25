В Бангладеш 15 человек погибли при опрокидывании грузовика с металлическими прутьями

Ecem Şahinli Ögüç, Elmira Ekberova
25 Май 2026•Обновить: 25 Май 2026
В Бангладеш в результате опрокидывания грузовика, перевозившего металлические прутья, погибли 15 человек, еще множество людей получили ранения.
Как сообщает газета Dhaka Tribune, грузовик, следовавший из столицы Дакки в северные районы страны, перевернулся в районе Тангайл.
Тяжелые железные прутья и части автомобиля обрушились на людей, которые подрабатывали разнорабочими и ехали в кузове грузовика, поймав попутку.
