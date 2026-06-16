Elmira Ekberova
16 Июня 2026•Обновить: 16 Июня 2026
В Баку стартовали 51-е Ежегодные собрания Группы Исламского банка развития (ИБР).
Мероприятие проходит под девизом «Региональная интеграция во имя устойчивого процветания». В его рамках предусмотрены обсуждения, направленные на укрепление устойчивого развития и расширение экономического сотрудничества между 57 государствами-членами Группы ИБР.
В работе собраний участвуют высокопоставленные представители государственных структур, министры финансов, экономики, планирования, развития и инвестиций стран-участниц, руководители международных и региональных финансовых организаций, представители частного сектора и СМИ.
Программа форума включает диалоги высокого уровня, встречи в форматах B2B и B2G, мероприятия с участием стартапов, а также сессии по обмену опытом и знаниями. Ожидается, что эти инициативы будут способствовать укреплению государственно-частного партнерства, поддержке предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса, а также стимулированию инновационного развития экономик стран-членов.