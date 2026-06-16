В Баку стартовали 51-е Ежегодные собрания Группы Исламского банка развития На форуме обсудят укрепление экономического сотрудничества, поддержку бизнеса и устойчивое развитие стран-членов организации

В Баку стартовали 51-е Ежегодные собрания Группы Исламского банка развития (ИБР).

Мероприятие проходит под девизом «Региональная интеграция во имя устойчивого процветания». В его рамках предусмотрены обсуждения, направленные на укрепление устойчивого развития и расширение экономического сотрудничества между 57 государствами-членами Группы ИБР.

В работе собраний участвуют высокопоставленные представители государственных структур, министры финансов, экономики, планирования, развития и инвестиций стран-участниц, руководители международных и региональных финансовых организаций, представители частного сектора и СМИ.

Программа форума включает диалоги высокого уровня, встречи в форматах B2B и B2G, мероприятия с участием стартапов, а также сессии по обмену опытом и знаниями. Ожидается, что эти инициативы будут способствовать укреплению государственно-частного партнерства, поддержке предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса, а также стимулированию инновационного развития экономик стран-членов.