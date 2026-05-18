В Баку прошла церемония открытия 13-й сессии Всемирного форума городов

Азербайджан гордится своей историей, которая нашла отражение в архитектуре его городов. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на официальной церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума градостроительства (WUF13) в Баку в понедельник, 18 мая.

«Мы должны быть смелыми в создании лучших условий для наших людей и в модернизации, но когда речь заходит о сохранении нашего исторического наследия, мы должны действовать очень осторожно».

Алиев отметил, что Азербайджан расположен на стыке Востока и Запада, и это отражается в архитектуре страны.

Он подчеркнул, что в Баку исторические и современные здания находятся бок о бок в гармонии, власти стремятся одновременно сохранить историческое наследие и применить современное городское планирование.

Президент добавил, что городское планирование — это вопрос, над которым ежедневно работают не только в Баку, но и во многих других городах Азербайджана, таких как Шамахы, Нахчыван, Гянджа, Габала, Шеки и Шуша, архитектура и история которых вызывает гордость.

Президент обратил внимание на то, что все исторические памятники в стране восстановлены. «Мы гордимся нашей древней историей, которая находит отражение не только в нашей музыке и поэзии, но и в нашей архитектуре. Наша задача — сохранить это и передать будущим поколениям. Уверен, что будущие поколения сделают то же самое» ,- подчеркнул глава государства.

Алиев также коснулся вопросов восстановления и благоустройства, освобожденных от оккупации Карабаха и Восточного Зангезура, сообщив, что более 85 тыс. азербайджанцев вернулись на территории, ранее находившиеся под оккупацией.

Азербайджанский лидер поделился данными о построенных на освобожденных территориях дорогах, тоннелях, электростанциях, системах водоснабжения, водохранилищах, жилых домах, школах, больницах, аэропортах и железных дорогах. «Это показатель отношения истинных хозяев к своей собственной земле»,- подчеркнул он.

Алиев отметил, что обеспечение жильем, образованием и работой для людей, возвращающихся на освобожденные территории, является важнейшей целью правительства. По его словам, множество создаваемых и уже созданных промышленных зон в регионе обеспечат быстрое возвращение сотен тысяч людей, которые были лишены основного права жить на своей земле.

В церемонии открытия WUF13 также приняли участие первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Сербии Александар Вучич, президент Болгарии Илияна Йотова, президент Маврикия Дхарамбир Гокхул, председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи, президент Кении Уильям Руто, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, король Эсватини Мсвати III, а также многочисленные министры и высокопоставленные делегаты.

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум также присутствовал на церемонии.

Президент Ильхам Алиев и исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах встретили принимающих участие в сессии глав государств и правительств, руководителей делегаций.

После церемонии встречи было сделано совместное фото.

Затем был продемонстрирован подготовленный Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) видеоролик, посвященный открытию WUF13, и представлена культурная программа.

После выступления Ильхама Алиева были показаны видеообращения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя Генеральной ассамблеи ООН Анналены Бербок к участникам мероприятия, заслушаны выступления председателя Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Нга Кор Минга и исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудии Россбах.

О WUF-13

Тринадцатая сессия Всемирного городского форума (WUF13) Всемирный форум по городам 13 (WUF13) проходит 17–22 мая 2026 года на Олимпийском стадионе в Баку.

Форум, организованный ООН-Хабитат при поддержке правительства Азербайджана, соберет представителей правительств, агентств ООН, организаций инвалидов, гражданского общества, научных кругов, частного сектора и заинтересованных сторон в сфере городского развития со всего мира.

Тема WUF13 «Обеспечение жильем всего мира: безопасные и устойчивые города и населённые пункты» посвящена решению глобальных городских проблем и содействию инклюзивному, устойчивому и жизнестойкому развитию городов.

В ходе форума будут обсуждаться вопросы жилья, доступности, климатической устойчивости, инфраструктуры, снижения риска бедствий, общественных пространств, а также справедливого доступа к услугам и возможностям в условиях быстро растущих городских сред.

В форуме, на который зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран, примут участие государственные чиновники, представители муниципалитетов, градостроители, академики, представители частного сектора и неправительственных организаций, которые обсудят устойчивую урбанизацию, жилищный кризис, климатическую устойчивость и будущее городов.