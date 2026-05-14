В Баку призвали обеспечить справедливое представительство Глобального Юга в СБ ООН Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев во время выступления на первой Генеральной ассамблее Платформы НПО Глобального Юга в рамках «Бакинской градостроительной недели»

Существующая структура международных институтов, в частности Совета Безопасности ООН, не отражает реалии современного мира. В этой структуре не обеспечено справедливое, по географическому критерию представительство Глобального Юга .

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев во время выступления на первой Генеральной ассамблее Платформы НПО Глобального Юга в рамках «Бакинской градостроительной недели», передают азербайджанские госСМИ.

По его словам, в процессе реформирования Совета Безопасности ООН необходимо обеспечить справедливое представительство Глобального Юга. А

«Азербайджан является основным сторонником многосторонности, однако, к сожалению, мы наблюдаем паралич многосторонности и многосторонних институтов. Страны Глобального Юга же продолжат вносить эффективный вклад в укрепление этих институтов. Глобальный Юг играет важную роль на мировой арене. Азербайджан считает себя частью Глобального Юга. Мы являемся частью Глобального Юга с географической, исторической, культурной точки зрения, а также по схожести судеб»,-сказал он.

Он отметил, что Азербайджан полностью и всесторонне понимает все трудности и проблемы, с которыми сталкиваются страны Глобального Юга, и их историческое наследие.

Заострив внимание на элементах «колониализма и неоколониализма», Хикмет Гаджиев назвал их «раной на теле человечества» и заявил, что страны Глобального Юга в различные периоды истории сильно страдали от этого. Он выразил сожаление в связи с тем, что данная практика продолжает существовать в глобальном масштабе, принимая новые формы и проявления.

Гаджиев указал, что в период председательства в Движении неприсоединения с 2019 по 2022 год Азербайджан определил борьбу с неоколониализмом в качестве одного из основных приоритетов.

Помощник президента добавил, что Являясь председателем Движения неприсоединения и COP29, Азербайджан внес большой вклад в развитие стран Глобального Юга и укрепление сотрудничества с ними.

«Мы наладили всестороннее взаимодействие со странами Глобального Юга как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. Однако мы также должны признать, что живем в мире глобального беспорядка»,-сказал он.

Он отметил, что сегодня в мире возникают новые угрозы, вызовы и неопределенности. «К сожалению, на протяжении истории, когда формировался новый миропорядок, Глобальный Юг не присутствовал за столом переговоров. В частности, после Второй мировой войны голос Глобального Юга не был услышан. Мир формировался без участия стран Юга, без их вовлеченности и сотрудничества с ними. В настоящее время, учитывая интегрированный потенциал и тот факт, что 80% населения мира проживает в странах Юга, мы не должны быть просто наблюдателями и зрителями формирования нового мирового порядка. Страны Юга должны активно участвовать во всех его процессах и инициативах», - подчеркнул Гаджиев.