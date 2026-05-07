В Баку отвергли «антиазербайджанские обвинения» главы МИД Франции

Баку решительно отвергает обвинения, озвученные 6 мая в Сенате Франции министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро против Азербайджана.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Он отметил, что использование французским министром выражений вроде «Нагорный Карабах» в отношении Карабахского региона, являющегося суверенной территорией Азербайджана, является неприемлемым.

«Решительно осуждаем подобные провокационные заявления французской стороны, ставящие под сомнение суверенитет Азербайджана над собственными территориями и вызывающие сомнения в вопросах защиты культурного и религиозного наследия, в период, когда после справедливой войны, проведённой Азербайджаном в рамках норм и принципов международного права на своих суверенных территориях, созданы условия для устойчивого мира в регионе», - говорится в комментарии.

Дипломат указал, что «заявления французского министра по поводу сноса некоторых сооружений, оставшихся со времён оккупации, при игнорировании факта разрушения сотен мечетей и других объектов культурного наследия на территориях Азербайджана в период оккупации Арменией, а также неуместная ссылка на текущий процесс в Международном суде ООН являются наглядным примером двойных стандартов».

Представитель МИД подчеркнул, что исторические и религиозные памятники, расположенные на суверенных территориях Азербайджана, являются частью национального культурного наследия Азербайджана и охраняются вне зависимости от их происхождения, светской или религиозной принадлежности.

«Призывы Франции к реализации оценочной миссии ЮНЕСКО в Карабахском регионе Азербайджана являются явным искажением реальности. Именно Азербайджан неоднократно выступал с инициативами по проведению таких миссий, однако, к сожалению, это стало невозможным из-за известных препятствий со стороны таких стран, как Армения и Франция. Само ЮНЕСКО подтвердило данный факт в своём отчёте за 2005 год»,-сказал Гаджизаде.

В завершение пресс-секретарь МИД подчеркнул, что подобные заявления французского министра не служат построению устойчивого и подлинного мира в регионе.