В Баку обсудят содействие развитию государств ОИС посредством парламентского сотрудничества

В столице Азербайджана Баку проходит 20-я сессия Конференции Парламентского союза государств – членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщают азербайджанские госСМИ, на сессии, в которой принимают участие парламентские делегации более чем из 40 стран, спикеры свыше 10 стран и представители 10 международных организаций, будут проведены обсуждения на тему «Содействие устойчивому и инклюзивному экономическому развитию в государствах – членах ОИС посредством парламентского сотрудничества». Всего в мероприятии принимают участие более 400 делегатов.

В рамках сессии пройдут заседания Генерального комитета, Исполнительного комитета, Ассоциации генеральных секретарей ОИС, комитетов по политическим вопросам и международным связям, по экономическим вопросам и окружающей среде, правовым и культурным вопросам, межцивилизационному и межрелигиозному диалогу, правам человека, вопросам женщин и семьи, а также других структур организации, будет выражено отношение к документам повестки дня.