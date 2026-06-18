В Баку обсудят защиту прав в цифровом пространстве В столице Азербайджана проходит Международный Бакинский саммит омбудсменов

В столице Азербайджана проходит Международный Бакинский саммит омбудсменов на тему «Права человека в эпоху искусственного интеллекта: возможности, риски и обязанности».

Как сообщают азербайджанские госСМИ, сначала министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов зачитал обращение президента страны Ильхама Алиева к участникам Международного Бакинского саммита омбудсменов.

В рамках саммита пройдут обсуждения по темам «Защита прав в цифровом пространстве: защита данных, конфиденциальность и борьба с дезинформацией», «Влияние искусственного интеллекта на рынок труда и занятость», «Цифровая грамотность и защита прав человека».

Также по итогам мероприятия планируется принятие Бакинской декларации по искусственному интеллекту и правам человека.