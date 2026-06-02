В Баку обсудили экономическое сотрудничество между Азербайджаном и США Состоялось первое заседание Азербайджано-американского экономического диалога

В рамках Бакинской энергетической недели 2 июня впервые состоялся Азербайджано-американский экономический диалог, организованный совместно Министерством экономики Азербайджана и Госдепартаментом США в соответствии с Хартией о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки.

Как сообщают азербайджанские госСМИ, в мероприятии, прошедшем под сопредседательством министра экономики Микаила Джаббарова и помощника государственного секретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калеба Орра, приняли участие представители государственных структур, международных финансовых институтов и частного сектора обеих стран.

В рамках первого Экономического диалога были проведены панельные сессии, посвященные темам региональных связей, торговли и транзита, энергетической безопасности, инвестиций, искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры. На первой сессии обсуждались «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), Средний коридор, расширение возможностей региональной логистики, благоприятная бизнес-среда Азербайджана для инвесторов, а также новые возможности, создаваемые для американских компаний растущими связями страны с Европой и Центральной Азией.

В рамках мероприятия также состоялась встреча с деловыми кругами, где отмечалась важность развития сотрудничества между частными секторами и создания новых партнерств.

В завершение мероприятия было объявлено, что в этом году Баку примет II Всемирную неделю искусственного интеллекта США. При участии Микаила Джаббарова и Калеба Орра был подписан ряд документов в сферах создания цифровой инфраструктуры в Азербайджане, трансфера технологий и внедрения эффективных промышленных решений, а также Протокол Диалога.