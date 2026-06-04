В Баку обсудили укрепление сотрудничества финансовых секторов стран ОТГ

4 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с участниками заседания Совета центральных банков стран – членов Организации тюркских государств (ОТГ), проходящего в Баку.

Как сообщили в Кабинете Министров АР, на встрече была подчеркнута значимость заседания Совета, выражена уверенность в том, что мероприятие внесет вклад в укрепление сотрудничества между финансовыми секторами стран – членов ОТГ, а также в повышение роли центральных банков в этом процессе.

Было с удовлетворением отмечено успешное развитие основанного на взаимном доверии и общих интересах сотрудничества между государствами – членами ОТГ по различным направлениям.

Подчеркнуто, что в текущем году в рамках председательства Азербайджана в ОТГ особое внимание уделяется дальнейшему расширению связей в экономической, торговой, инвестиционной, транспортной, энергетической, финансовой, гуманитарной и других сферах.

Говорилось о последовательных реформах, осуществляемых в Азербайджане с целью модернизации финансово-банковского сектора, достигнутых результатах в области повышения качества финансовых услуг, прозрачности и укрепления стабильности банковской системы.

На встрече также обсуждались перспективы развития сотрудничества в финансово-банковской сфере в рамках ОТГ.