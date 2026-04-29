В Баку обсудили углубление сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ

В столице состоялось второе заседание Комитета по сотрудничеству по всестороннему стратегическому партнерству между Азербайджаном и ОАЭ

В Баку состоялось второе заседание Комитета по сотрудничеству по всестороннему стратегическому партнерству между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

В пресс-службе Министерства иностранных дел отметили, что заседание прошло под сопредседательством заместителя главы МИД Азербайджана Ялчина Рафиева и госминистра МИД ОАЭ Саида Аль-Хажери.

В рамках работы комитета состоялась встреча один на один между заместителем министра Рафиевым и государственным министром С. Аль-Хажери. Затем под руководством сопредседателей состоялось заседание в расширенном составе с участием послов обеих стран и представителей профильных государственных структур. На основе отчетов, представленных подкомитетами, было обсуждено развитие сотрудничества по различным сферам.

В ходе встречи была рассмотрена работа, проделанная после проведения первого заседания комитета в ноябре прошлого года в Абу-Даби, дана оценка достигнутым результатам, состоялся также обмен мнениями о приоритетных направлениях, конкретных инициативах и совместных проектах на предстоящий период.

Положительно оценив ход реализации дорожной карты и планов работы, согласованных в рамках первого заседания комитета, сопредседатели подчеркнули важность дальнейшего углубления сотрудничества, ориентированного на конкретные результаты. Наряду с этим, была выражена договоренность о выдвижении новых инициатив на предстоящий период, дальнейшем совершенствовании существующих механизмов и укреплении институциональных основ сотрудничества.