В Баку обсудили сотрудничество Азербайджана и ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Габале делегацию во главе с государственным министром Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Саидом бен Мубараком Аль-Хаджери.

Президент Алиев отметил, что двусторонние отношения Азербайджана и ОАЭ, основанные на стратегическом партнерстве, успешно развиваются во всех областях и коснулся в этом контексте дружеских отношений с президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Глава государства одчеркнул роль визита деегации ОАЭ с точки зрения углубления двусторонних отношений.

Глава МИД ОАЭ в свою очередь поздравил с успехами, достигнутыми в процессе продвижения мирной повестки дня в регионе Южного Кавказа под руководством главы государства, а также с присуждением президенту Азербайджана «Премии Герники за мир и примирение» за его усилия, направленные на достижение мира и продвижение диалога между Азербайджаном и Арменией.

На встрече была подчеркнута насыщенная двусторонняя повестка между странами, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в политической, экономической, торговой, энергетической сферах, в том числе в области возобновляемой энергии, деятельности совместного инвестиционного фонда, совместных военных учениях и взаимодействии в других направлениях.

В ходе беседы была затронута ситуация на Ближнем Востоке, подчеркнута важность решения всех вопросов в регионе дипломатическим путем.