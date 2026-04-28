В Баку обсудили сотрудничество Азербайджана и ОАЭ

Elmira Ekberova
28 Апрель 2026•Обновить: 28 Апрель 2026
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Габале делегацию во главе с государственным министром Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Саидом бен Мубараком Аль-Хаджери.
Президент Алиев отметил, что двусторонние отношения Азербайджана и ОАЭ, основанные на стратегическом партнерстве, успешно развиваются во всех областях и коснулся в этом контексте дружеских отношений с президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Глава государства одчеркнул роль визита деегации ОАЭ с точки зрения углубления двусторонних отношений.
Глава МИД ОАЭ в свою очередь поздравил с успехами, достигнутыми в процессе продвижения мирной повестки дня в регионе Южного Кавказа под руководством главы государства, а также с присуждением президенту Азербайджана «Премии Герники за мир и примирение» за его усилия, направленные на достижение мира и продвижение диалога между Азербайджаном и Арменией.
На встрече была подчеркнута насыщенная двусторонняя повестка между странами, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в политической, экономической, торговой, энергетической сферах, в том числе в области возобновляемой энергии, деятельности совместного инвестиционного фонда, совместных военных учениях и взаимодействии в других направлениях.
В ходе беседы была затронута ситуация на Ближнем Востоке, подчеркнута важность решения всех вопросов в регионе дипломатическим путем.