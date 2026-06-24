Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем

В Баку обсудили ситуацию в регионе и мире Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем

24 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции (парламента) Нуманом Куртулмушем.

Спикер турецкого парламента находится в Баку для участия в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В ходе переговоров обсуждены тема конфликта между США/Израилем и Ираном, процесс нормализации между Азербайджаном и Армений, а также другие вопросы международной и региональной повестки.

На встрече также присутствовали председатель группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Шамиль Айрым, член Президиума ВНСТ Ридван Уз, посол Турции в Баку Бирол Акгюн, депутаты парламента Турции.