В Баку обсудили ситуацию в регионе и мире

Ali Kemal Akan, Abdulrahman Yusupov, Ekip
24 Июня 2026•Обновить: 24 Июня 2026
24 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции (парламента) Нуманом Куртулмушем.
Спикер турецкого парламента находится в Баку для участия в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).
В ходе переговоров обсуждены тема конфликта между США/Израилем и Ираном, процесс нормализации между Азербайджаном и Армений, а также другие вопросы международной и региональной повестки.
На встрече также присутствовали председатель группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Шамиль Айрым, член Президиума ВНСТ Ридван Уз, посол Турции в Баку Бирол Акгюн, депутаты парламента Турции.