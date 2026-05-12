В Баку обсудили перспективы сотрудничества между SOCAR и bp

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp Мег О'Нил.



Президент Алиев сказал, что между Азербайджаном и bp существует уникальная история партнерства, продолжающаяся уже более 30 лет. Глава государства подчеркнул, что доходы от всех реализованных в этот период проектов были в основном направлены на социально-экономическое развитие Азербайджана.

Отметив рост числа проектов, реализуемых Азербайджаном и bp, президент Азербайджана сказал, что это демонстрирует выгоду сотрудничества для обеих сторон, подчеркнул стратегический характер нашего партнерства.

Поблагодарив за поздравления, Мег О'Нил сказала, что для нее большая честь находиться в Баку.

Главный исполнительный директор bp затронула развитие Баку, в том числе инвестирование средств в дороги и инфраструктуру.

Глава государства отметил, что в некоторых случаях доходы от нефти и газа приводят к социальному неравенству. В случае же Азербайджана это способствовало прогрессу страны. Напомнив, что спустя некоторое время после восстановления независимости был подписан «Контракт века», президент сказал, что после Первой Карабахской войны ситуация в стране была тяжелой, Азербайджан подвергтеррся иториальным потерям и столкнулся с гуманитарной катастрофой. Президент Азербайджана отметил, что в то время бюджет страны был пуст, и единственным выходом из этой ситуации было привлечь в страну ведущие международные компании, убедить их вкладывать инвестиции. В

В ходе беседы были отмечены реализуемые bp в Азербайджане энергетические проекты, в том числе в области возобновляемой энергетики, затронута важность проекта, осуществляемого компанией на освобожденных от оккупации территориях.

На встрече была подчеркнута рольАзербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, обсуждены перспективы сотрудничества между SOCAR и bp.